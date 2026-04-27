UFC Fight Night 275: кард боев, онлайн трансляция турнира, где смотреть

Турнир UFC Fight Night с главным боем Делла Маддалена vs. Пратес пройдет в Перте 2 мая

Турнир UFC Fight Night 275 состоится в воскресенье, 2 мая, в Перте (Австралия) в спортивном комплексе RAC Arena.

Время начала боев турнире UFC Fight Night Делла Маддалена — Пратес

Вечер ММА начнется с боев предварительного карда в 11.00 по московскому времени, главный кард — в 14.00.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом дивизиона, австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. В соглавном поединке сойдутся ирано-американский боец Бенеил Дариюш и австралиец Куиллан Солкилд.

Основной кард

Джек Делла Маддалена (18-3) — Карлос Пратес (23-7)

Бенеил Дариуш (23-7-1) — Куиллан Салкиллд (11-1)

Тим Эллиотт (22-13-1) — Стив Эрцег (13-4)

Шамиль Газиев (14-1) — Брандо Перичич (9-0)

Тай Туиваса (15-9) — Луи Сатерленд (10-5)

Предварительный кард

Кэмерон Роустон (14-3) — Роберт Брычек (18-6)

Джуниор Тафа (6-5) — Кевин Кристиан (9-3)

Джейкоб Малкун (9-3) — Джеральд Миршерт (37-21)

Колби Тикнесс (8-1) — Винсент Моралес (16-10)

Уэс Шульц (8-3) — Бен Джонстон (5-1)

Джонатан Микаллеф (9-1) — Темба Горимбо (14-6)

Дом Мар Фан (9-2) — Коди Стил (7-1)

Где смотреть UFC Fight Night Делла Маддалена — Пратес

Турнир в полном объеме будут показывать канал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass (на платной основе). Старт трансляции — в 11.00 2 мая.

Главный кард в прямом эфире покажет телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 14.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Перте можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.