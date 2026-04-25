UFC Fight Night 274 Стерлинг — Залал: смотреть онлайн трансляцию турнира в России

Турнир UFC с поединком Стерлинг — Залал пройдет в Лас-Вегасе

Турнир UFC Fight Night будет проходить в Лас-Вегасе (США) и состоится в ночь на воскресенье, 26 апреля. Начало предварительного карда — в 0.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00.

Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Основной кард также будут показывать канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В главном бою турнира встретятся американец Алджамейн Стерлинг (25 побед, 5 поражений) и марокканец Юссеф Залал (18 побед, 5 поражений, 1 ничья). Бойцы выступают в полулегком весе.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта