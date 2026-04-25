UFC Стерлинг — Залал: прямая трансляция турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 274 состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь с 25 на 26 апреля. Начало предварительного карда — в 0.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

В главном событии вечера встретятся американец Алджамейн Стерлинг (25-5) и марокканец Юссеф Залал (18-5-1), выступающие в полулегком весе.

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 274 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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