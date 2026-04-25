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Царукян: «Думаю, скоро я добьюсь титульника»

Алина Савинова

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, оценил свои шансы стать следующим претендентом на титул.

«Думаю, скоро я добьюсь титульника. Если Топурия не собирается переходить в полусредний вес, то ему придется драться со мной. Чарльза снова не поставят на бой против Илии — я следующий претендент на титул», — сказал Царукян в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

В активе 29-летнего Царукяна 23 победы в ММА, из которых 15 — досрочные, а также три поражения. В UFC он выступает с 2019 года.

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Арман Царукян
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