Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес: когда бой UFC, где смотреть онлайн трансляцию

Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес проведут поединок на турнире UFC Fight Night в Австралии 2 мая

Австралиец Джек Делла Маддалена и бразилец Карлос Пратес проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 275. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия) в субботу, 2 мая.

ММА UFC: Делла Маддалена — Пратес

Турнир начнется с прелимов в 11.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 14.00 мск. Бой Делла Маддалены и Пратеса начнется около 16.00 мск.

29-летний Делла Маддалена в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. В предыдущем бою австралиец уступил россиянину Исламу Махачеву единогласным решением судей в титульном бою на турнире UFC 322 15 ноября 2025 года в Нью-Йорке (США).

32-летний Пратес имеет рекорд в 23 победы и 7 поражений. Предыдущим соперником Карлоса был британец Леон Эдвардс, которого бразилец победил нокаутом во втором раунде на турнире UFC 322.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Перте в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 14.00 мск).

Результаты боя Делла Маддалена — Пратес и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.