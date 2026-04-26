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Источник: Махачев и Гарри проведут титульный бой на UFC 330

Анастасия Пилипенко

UFC занимается организацией титульного боя в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, сообщил журналист и инсайдер Альваро Кольменеро.

По данным источника, Махачев и Гарри проведут поединок на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) 16 августа. Эквадорец Майкл Моралес даже не обсуждается в качестве возможного соперника для россиянина.

В ноябре 2025 года Махачев на турнире UFC 322 победил единогласным судейским решением австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. В профессиональных ММА у него 28 побед при 1 поражении. На счету Гарри 21 выигрыш в 22 поединках.

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Ислам Махачев
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