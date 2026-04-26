Грант и Мартинетти получили бонус за лучший бой на турнире UFC Fight Night 274

Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 274, который проходил в Энтерпрайзе (Невада, США).

Лучшим боем стало противостояние между британцем Дэйви Грантом и эквадорцем Адрианом Мартинетти. Поединок проходил в легчайшем весе и завершился победой Гранта единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).

Бонусы за лучшее выступление вечера получили Райан Спэнн (нокаутировал Маркуса Бучечу) и Джексон Маквей (победил Седрика Дюма удушающим приемом). Каждый из них получит по 100 тысяч долларов.

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