Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: прямая трансляция боя UFC

Американский боец Адлжамейн Стерлинг и марокканец Юссеф Залал проведут поединок в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 274 в ночь с 25 на 26 апреля. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (США). Начало боя — около 5.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 274 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).