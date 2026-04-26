Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: прямая трансляция боя UFC
Американский боец Адлжамейн Стерлинг и марокканец Юссеф Залал проведут поединок в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 274 в ночь с 25 на 26 апреля. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (США). Начало боя — около 5.00 по московскому времени.
Трансляцию турнира UFC Fight Night 274 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
Результаты боя Адлжамейн Стерлинг — Юссеф Залал и других боев турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
На счету 36-летнего Стерлинга — 25 побед и пять поражений в профессиональных ММА. У 29-летнего Залала — 18 побед, пять поражений и одна ничья.
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