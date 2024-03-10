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10 марта, 12:05

Умар Нурмагомедов бросил вызов Петру Яну

Давид Хачатрян
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Петр Ян.
Фото USA Today Sports

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) хочет провести свой следующий бой против четвертого номера рейтинга Петра Яна (17-5) или третьего номера рейтинга Кори Сэндхэгена (17-4).

«Мои поздравления Петру, хорошая рабочая победа. 3 августа я готов подраться против Петра или Кори [Сэндхэгена]», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

Ян победил Сонг Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

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Кори Сэндхаген
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
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