Глава UFC Уайт — о стрельбе на ужине с президентом США Трампом: «Это было очень круто»

Президент UFC Дана Уайт рассказал об эмоциях, которые испытал во время хаоса, вызванного стрельбой на торжественном ужине для корреспондентов Белого дома. На мероприятии в отеле в Вашингтоне также присутствовал президент США Дональд Трамп.

«Вбежали парни с пистолетами и закричали: «Ложись!» Я не стал этого делать. Это было очень круто. Я буквально наслаждался каждой минутой, и это был совершенно сумасшедший, уникальный опыт» — приводит слова Уайта аккаунт Happy Punch в социальной сети.

Во время ужина раздались хлопки, похожие на выстрелы, в отеле началась паника, позже в зал ворвались сотрудники службы безопасности и полиции. Трамп сообщил, что был задержан 31-летний подозреваемый.

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