Маддалена планирует взять реванш у Махачева: «Я не сразу отошел от того поражения»

Австралийский боец Джек Делла Маддалена рассказал, что планирует взять реванш у россиянина Ислама Махачева, который отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем весе.

«Я не сразу отошел от того поражения. Но я сделал вывод, что показал себя не лучшим образом и проиграл тому, что действительно был лучше. После такого не остается ничего, кроме как вернуться в зал и провести работу над ошибками.

Думаю, я удосрочу Пратеса в пятом раунде. Я хочу снова выйти на Махачева. Это моя цель — бросить вызов самому себе и посмотреть, смогу ли я улучшить свои навыки достаточно, чтобы победить», — сказал Делла Маддалена в интервью MMA Junkie.

В ноябре 2025 года Махачев на турнире UFC 322 победил Маддалену единогласным судейским решением. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. В профессиональных ММА у него 28 побед при 1 поражении.

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