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26 апреля, 12:00

Махачев начал в России подготовку к следующему бою

Анастасия Пилипенко

В команде чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева сообщили, что он начал в России подготовку к следующему бою.

«Ислам и большая команда начали подготовку на базе в России. Соперник пока финально не утвержден», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что UFC занимается организацией титульного боя в полусреднем весе между россиянином и ирландцем Ианом Гарри. По данным журналиста Альваро Кольменеро поединок пройдет на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) 16 августа.

В ноябре 2025 года Махачев на турнире UFC 322 победил единогласным судейским решением австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. В профессиональных ММА у него 28 побед при 1 поражении. На счету Гарри 21 выигрыш в 22 поединках.

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Источник: ТАСС
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Ислам Махачев
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