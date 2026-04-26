Рафа Гарсия — Александр Эрнандес: прямая трансляция боя UFC

Мексиканский боец Рафа Гарсия и американец Александр Эрнандес проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 274 в ночь с 25 на 26 апреля. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (США). Начало боя — около 4.00 по московскому времени.

ММА UFC: Гарсия — Хернандез

Трансляцию турнира UFC Fight Night 274 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).