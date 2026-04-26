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Рафа Гарсия — Александр Эрнандес: прямая трансляция боя UFC

Рафа Гарсия и Александр Эрнандес проведут поединок на UFC Fight Night 274 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рафа Гарсия.
Фото Global Look Press

Мексиканский боец Рафа Гарсия и американец Александр Эрнандес проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 274 в ночь с 25 на 26 апреля. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (США). Начало боя — около 4.00 по московскому времени.

ММА UFC: Гарсия — Хернандез

Трансляцию турнира UFC Fight Night 274 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Результаты боя Рафа Гарсия — Александр Эрнандес и других боев турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В ММА Гарсия одержал 18 побед и потерпел четыре поражений. В рекорде у Эрнандеса — 18 побед и восемь поражений.

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Рафа Гарсия
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