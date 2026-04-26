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Стерлинг победил Залала в главном бою турнира UFC Fight Night 274

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг победил марокканца Юссефа Залала в главном поединке на турнире UFC Fight Night 274. Событие проходило в Энтерпрайзе (Невада, США).

По итогам пяти раундов Стерлинг победил единогласным решением судей — 49:45, 49:45, 49:45. Поединок проходил в полулегком весе.

36-летний американец одержал 26-ю победу при 5 поражениях. Рекорд 29-летнего Юссефа — 18 побед, 6 поражений и 1 ничья.

С остальными результатами турнира UFC Fight Night 274 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

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Алджамейн Стерлинг
Юссеф Залал
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