Рафа Гарсия — Александр Эрнандес: прямая трансляция боя UFC, смотреть онлайн видео

Рафа Гарсия из Мексики и Александр Эрнандес из США встретятся в поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 26 апреля. Начало боя — около 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В профессиональных ММА Гарсия одержал 18 побед и потерпел 4 поражений. В рекорде у Эрнандеса — 18 побед и 8 поражений. Бойцы выступают в легком весе.

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