Махачев намекнул на возможность участия в поединке в июле 2026 года

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев намекнул на возможность провести бой летом 2026 года.

«Июль?» — написал 34-летний спортсмен в соцсети.

При этом в комментариях некоторые поклонники ММА усомнились, что Махачев будет готов к бою из-за повреждения руки.

В ноябре 2025 года Махачев на турнире UFC 322 победил единогласным судейским решением австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. В профессиональных ММА у него 28 побед при 1 поражении.

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