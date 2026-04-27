Гончаров победил Рафикова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону
Событие прошло 24 апреля во Дворце спорта.
Турнир возглавлял полуфинал Гран-при в легком весе между местным бойцом Андреем Гончаровым и казахом Фанилем Рафиковым. Россиянин победил единогласным решением судей. Теперь в финале Гран-при Гончаров встретится с победителем пары Ахмед Алиев — Тумер Ондар.
В соглавном бою вечера встретились Армен Петросян и Михаил Колобегов, где победу одержал Колобегов единогласным решением судей и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе. Награду за победу в бою вручила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.
Общий призовой фонд Гран-при составляет 1 млн долларов.
Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону:
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Сергей Ясковец победил Лом-Али Нальгиева раздельным решением судей;
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Магомед Гасанов победил Олега Оленичева техническим нокаутом в первом раунде;
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Эдуард Багратунян победил Магомедрасула Гаджимагомедова единогласным решением судей;
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Эдуард Маркарян победил Акима Бартенева нокаутом во втором раунде (поединок прошел по правилам кикбоксинга в MMA-перчатках);
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Газимурад Магомедов победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом в первом раунде;
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Ризван Тухугов победил Заура Гаджиева сабмишном в первом раунде;
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Исмаил Умалатов победил Диорбека Унгарова техническим нокаутом в первом раунде;
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Магомед Магомедов победил Вадима Каржавина техническим нокаутом в первом раунде.
Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве в конце мая.
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