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27 апреля, 14:15

Гончаров победил Рафикова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону

БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону.
БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону.
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Событие прошло 24 апреля во Дворце спорта.

Турнир возглавлял полуфинал Гран-при в легком весе между местным бойцом Андреем Гончаровым и казахом Фанилем Рафиковым. Россиянин победил единогласным решением судей. Теперь в финале Гран-при Гончаров встретится с победителем пары Ахмед Алиев — Тумер Ондар.

В соглавном бою вечера встретились Армен Петросян и Михаил Колобегов, где победу одержал Колобегов единогласным решением судей и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе. Награду за победу в бою вручила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону.

Общий призовой фонд Гран-при составляет 1 млн долларов.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону:

  • Сергей Ясковец победил Лом-Али Нальгиева раздельным решением судей;

  • Магомед Гасанов победил Олега Оленичева техническим нокаутом в первом раунде;

  • Эдуард Багратунян победил Магомедрасула Гаджимагомедова единогласным решением судей;

  • Эдуард Маркарян победил Акима Бартенева нокаутом во втором раунде (поединок прошел по правилам кикбоксинга в MMA-перчатках);

  • Газимурад Магомедов победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом в первом раунде;

  • Ризван Тухугов победил Заура Гаджиева сабмишном в первом раунде;

  • Исмаил Умалатов победил Диорбека Унгарова техническим нокаутом в первом раунде;

  • Магомед Магомедов победил Вадима Каржавина техническим нокаутом в первом раунде.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве в конце мая.

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