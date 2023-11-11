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Запашный верит в победу Павловича в бою с Томом Аспиналлом

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Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла на турнире UFC 295.

«Я с удовольствием смотрю UFC и всегда болею за наших, и Павлович мне очень сильно импонирует. Лично я с ним не знаком, но всегда очень рад его победам. Надеюсь, что он сможет выиграть и в этот раз. Думаю, что у Сергея больше шансов выиграть этот бой. Как говорят, он сейчас на хорошем ходу, и ему удастся вновь победить. Это тяжелый вес, всякое, как говорится, бывает, но Павлович хорош», — сказал Запашный корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

UFC 295 пройдет в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября в городе Нью-Йорк (США). Поединок Павловича и Аспиналла за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории станет со-главным событием турнира.

Сергей Павлович
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