Ян вошел в топ-10 лучших бойцов UFC после победы над Двалишвили

Новый чемпион в легчайшем дивизионе UFC россиянин Петр Ян вошел в топ-10 лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сообщается на сайте промоушена.

Россиянин расположился на шестой строчке. На первом месте в рейтинге находится действующий чемпион полусреднего веса Ислам Махачев. Вторую занимает испано-грузинский боец Илия Топурия, а тройку замыкает обладатель титула в среднем дивизионе Хамзат Чимаев.

7 декабря на турнире UFC 323 Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.