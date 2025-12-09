Стерлинг назвал ошибку Двалишвили в реванше с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение Мераб Двалишвили в реванше с Петром Яном.

«Я бы сказал, что он совсем не бил руками по корпусу, как обычно. Мы действительно считаем, что это могло все измениться. В первом бою Ян бил по икре, и Мераб начал отвечать, в конечном итоге нанес ему урон и вынудил перейти в левшу. На этот раз Яну было намного комфортнее в стойке левши, потому что он успешнее пробивал левой ногой в корпус. Да, есть пара технических моментов, в которых мы ошиблись», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

7 декабря на турнире UFC 323 Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.