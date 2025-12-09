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Тренер Двалишвили Вуд: «Повреждения, кровь — все это сложилось и перевесило»

Павел Лопатко

Тренер грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили Джон Вуд прокомментировал поражение своего подопечного в бою с россиянином Петром Яном на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«Я думал, что мы выигрываем, контролируем ход схватки, давим и делаем то, что нужно. Но у Петра, безусловно, были более яркие моменты, и, думаю, именно это изменило [исход боя]. Ты просто никогда не знаешь. Бывают случаи, когда судьям все равно, ты не получаешь должного признания, они этого не видят.

Но у него были эти более значимые моменты, и они действительно сыграли свою роль. Повреждения, кровь — все это сложилось и перевесило. Это моя вина, что я не проконтролировал в достаточной мере то, как выглядела наша работа в клетке. Но, опять же, бой есть бой. Иногда все просто идет не так, как ты хочешь», — цитирует тренера MMA Fighting.

34-летний Двалишвили уступил 32-летнему Яну в поединке за чемпионский титул UFC в легчайшем весе единогласным решением судей. На его счету 5 поражений при 21 победе.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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