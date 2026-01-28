Петр Ян перенес операцию на пояснице

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что перенес операцию на пояснице.

«Девять часов был под наркозом. Вчера была операция на пояснице. Пару месяцев и буду в строю», — написал Ян в соцсети.

7 декабря на турнире UFC 323 Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

На счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА.