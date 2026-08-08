UFC 330 Махачев — Гэрри: где состоится турнир

В ночь с 15 на 16 августа в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится турнир — UFC 330. Главный бой вечера ММА — Ислам Махачев (Россия) — Иэн Гэрри (Ирландия). «СЭ» публикует информацию об арене.

«Иксфинити Мобайл Арена» / Xfinity Mobile Arena

Год открытия: 1996

Город: Филадельфия (США)

Вместимость: 21000

«Иксфинити Мобайл Арена» — домашняя площадка для команд «Филадельфия Флайерз» (НХЛ) и «Филадельфия Сиксерс» (НБА). На стадионе также проходят концерты мировых звезд, шоу и другие крупные культурно-развлекательные мероприятия.

UFC на «Иксфинити Мобайл Арене»

Ранее арена в Филадельфии три раза принимала турниры UFC: UFC 101 в 2009-м, UFC 133 в 2011-м, UFC on ESPN 2 в 2019-м.