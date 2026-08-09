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UFC 330 Махачев — Гэрри: когда бой, дата и время начала основного карда и главного боя

9 августа, 20:00

UFC 330 Махачев — Гэрри: когда бой UFC, где смотреть трансляцию

Руслан Минаев
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 августа, в Филадельфии на арене Xfinity Mobile Arena пройдет турнир UFC 330.

В главном поединке россиянин Ислам Махачев впервые будет защищать пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Его соперником станет ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Махачев завоевал титул 15 ноября 2025 года на UFC 322, единогласным решением судей победив австралийца Джека Делла Маддалену. Для Гэрри бой за титул станет первым в карьере. Ранее он дрался в претендентском бою с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, проиграв единогласным решение судей в декабре 2024 года.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Махачеву — 34 года. За карьеру россиянин провел 29 боев — одержал 28 побед, из которых 18 — досрочно, а также потерпел одно поражение нокаутом от бразильца Адриано Мартинса в октябре 2015 года.

Гэрри — 28 лет. Ирландец за карьеру в профессиональных ММА одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Иэн уступил единогласным решением судей казахстанцу Шавкату Рахмонову в декабре 2024 года.

Ранний предварительный кард стартует 16 августа в 00.00 по московскому времени. Предварительный кард начнется в 2.00, основной — в 4.00. Бой Махачева и Гэрри ожидается не ранее 6.00 мск.

Где смотреть трансляцию турнира UFC 330

Прямая онлайн-трансляция турнира UFC 330 с главным боем Махачев — Гэрри будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 16 августа в 2.00 по московскому времени.

Турнир в полном объеме покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Ряд боев прелимов и главный кард будет транслировать «Матч ТВ».

Следить за ключевыми событиями UFC 330 можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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