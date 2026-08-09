UFC 330 Махачев — Гэрри: полный кард, дата и время начала

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 августа, состоится номерной турнир UFC 330. Вечер единоборств пройдет на стадионе Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

В главном поединке титул чемпиона UFC в полусреднем весе оспорят россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Для Махачева бой станет первой защитой пояса. 15 ноября 2025 года россиянин, поднявшись в весовой категории, победил чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322.

В соглавном поединке чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Маккензи Дерн встретится с канадкой Джиллиан Робертсон.

Ранний предварительный кард UFC 330 начнется 16 августа в 00.00 по московскому времени. Бои предварительного карда стартуют в 2.00 мск. Начало основного карда запланировано на 4.00 мск. Главный бой Махачев против Гэрри стартует не ранее 6.00 мск.

Основной кард UFC 330

Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)

Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)

Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)

Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)

Предварительный кард UFC 330

Чиди Нжокуани (США, 25-12) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)

Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауе Фернандес (Бразилия, 11-2)

Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик МакКонико (США, 11-4-1)

Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)

Ранние прелимы UFC 330

Рафаэль Тобиас (Бразилия, 14-2) — Лукас Фернандо (Бразилия, 13-3)

Нил Магни (США, 31-14) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)

Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)

Где смотреть трансляцию турнира UFC 330

Прямая онлайн-трансляция турнира UFC 330 с главным боем Махачев — Гэрри будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 16 августа в 2.00 по московскому времени.

Турнир в полном объеме покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Ряд боев прелимов и главный кард будет транслировать «Матч ТВ».

Следить за ключевыми событиями UFC 330 можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.