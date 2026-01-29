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29 января, 11:00

Али Абдель-Азиз назвал сроки следующего боя Махачева в UFC

Анастасия Пилипенко

Глава Dominance MMA и менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, когда российский боец вернется в октагон.

«Ислам хотел бы подраться в мае или июне. Я слышал, что в мае будет турнир в Ньюарке. Также было бы неплохо провести поединок в июне в Белом доме. Мы это обсудим», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

34-летний Махачев одержал 28 побед и потерпел 1 поражение в профессиональной карьере в ММА. Россиянин провел последний поединок в ночь на 16 ноября 2025 года — тогда он победил единогласным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену в поединке за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

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Ислам Махачев
Али Абдель-Азиз
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