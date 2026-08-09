Губерниев о бое Махачева с Гэрри: «Весовая категория новая, но навыки-то старые!»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

«Махачев очень зрелый мастер. Весовая категория новая, но навыки-то старые! Причем помноженные на многолетний опыт подготовки и жажду победы. Ислам — очень волевой и дисциплинированный спортсмен. Его сопернику я не позавидую. Искренне желаю ему удачи, придется попотеть!» — сказал Губерниев «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США). Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

(Давид Петросян)