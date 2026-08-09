Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

9 августа, 18:46

Губерниев о бое Махачева с Гэрри: «Весовая категория новая, но навыки-то старые!»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

«Махачев очень зрелый мастер. Весовая категория новая, но навыки-то старые! Причем помноженные на многолетний опыт подготовки и жажду победы. Ислам — очень волевой и дисциплинированный спортсмен. Его сопернику я не позавидую. Искренне желаю ему удачи, придется попотеть!» — сказал Губерниев «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США). Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

(Давид Петросян)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Дмитрий Губерниев
UFC
Читайте также
Стала известна причина снятия фигуристки Костылевой с этапа юниорского Гран-при
Глава «Калашникова» отметил изменение характера боевых действий в зоне СВО
Эпичный гол в Первой лиге. «Спартак» из Костромы забил после сальто во время аута
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
Что произошло за неделю с 3 по 9 августа. Главное
Обмеление реки Эльба в Германии обнажило «камни голода»
Популярное видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC 330 Махачев — Гэрри: полный кард, дата и время начала

UFC 330 Махачев — Гэрри: когда бой UFC, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости