Салкиллд победил Гамрота удушающим приемом в главном бою турнира UFC Fight Night 284

Австралийский боец Куиллан Салкиллд победил поляка Матеуша Гамрота в главном поединке турнира UFC Fight Night 284, который прошел в Лас-Вегасе.

Бой проходил в легком весе и завершился в первом раунде удушающим приемом.

26-летний Салкиллд одержал 13 побед при одном поражении. На счету 35-летнего Гамрота — 26 побед, пять поражений и один бой признан несостоявшимся.

В соглавном поединке бразилец Карлос Диего Феррейра победил американца Билли Куарантилло единогласным решением судей.

Со всеми результатами турнира можно ознакомиться на сайте «СЭ».