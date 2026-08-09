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Сегодня, 06:56

Салкиллд победил Гамрота удушающим приемом в главном бою турнира UFC Fight Night 284

Руслан Минаев

Австралийский боец Куиллан Салкиллд победил поляка Матеуша Гамрота в главном поединке турнира UFC Fight Night 284, который прошел в Лас-Вегасе.

Бой проходил в легком весе и завершился в первом раунде удушающим приемом.

26-летний Салкиллд одержал 13 побед при одном поражении. На счету 35-летнего Гамрота — 26 побед, пять поражений и один бой признан несостоявшимся.

В соглавном поединке бразилец Карлос Диего Феррейра победил американца Билли Куарантилло единогласным решением судей.

Со всеми результатами турнира можно ознакомиться на сайте «СЭ».

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Куиллан Салкиллд
Матеуш Гамрот
UFC
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