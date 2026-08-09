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Соперник Махачева Иэн Мачадо Гэрри: национальность, статистика боев, рост, вес и рекорд

9 августа, 21:00

Иэн Мачадо Гэрри: статистика и рекорд, данные бойца

Руслан Минаев
Иэн Гэрри.
Фото Getty Images

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри проведет поединок за пояс с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым. Для Гэрри титульный бой станет первым за карьеру в UFC. Вечер ММА пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь субботы на воскресенье, с 15 на 16 августа. «СЭ» публикует информацию об ирландском бойце.

Данные Иэна Мачадо Гэрри

Возраст — 28 лет (дата рождения: 17 ноября 1997 года). Рост — 191 см, вес — 77 кг (перед боем, реальный вес — 84 кг), размах рук — 188 см, стойка — правосторонняя.

Статистика Иэна Мачадо Гэрри

Ирландец за карьеру в профессиональных ММА одержал 17 побед (7 — нокаутом, 1 — приемом, 9 — решением судей) и потерпел одно поражение решением судей.

Гэрри является соотечественником и давним поклонником Конора Макгрегора. После своих первых боев в UFC он даже цитировал бывшего двойного чемпиона организации. Бойцовское прозвище Гэрри — «Будущее».

Карьера Иэна Мачадо Гэрри

Иэн Гэрри попал в UFC в возрасте 23 лет. До перехода в главную ММА-организацию мира он выступал в ирландском промоушене Cage Warriors и стал ее чемпионом. Первый бой в UFC Гэрри провел в ноябре 2021 года, нокаутировав Джордана Уильямс в первом раунде на турнире UFC 268. С тех пор ирландец одержал семь побед подряд, пока не уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей в претендентском поединке в декабре 2024 года.

Гэрри вернулся уже спустя четыре месяца, победив одного из главных претендентов на пояс бразильца Карлоса Пратенса единогласным решением судей, а в конце 2025 года Гэрри одолел экс-чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада.

В текущем рейтинге UFC в полусреднем весе Гэрри занимает второе место, уступая лишь побежденному ранее Пратесу.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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Иэн Мачадо Гэрри
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