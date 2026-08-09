Гэрри: «Не пользуюсь соцсетями. В реальном мире я получают только любовь»

Ирландский боец Иэн Гэрри рассказал, что не пользуется социальными сетями и поделился мнением о хейте в интернете.

«Социальные сети — это ложная реальность. В реальном мире я получаю только любовь от всех, кого встречаю на улице. Негатив в интернете? Понятия не имею, о чем вы. Я ничего не знаю об этом, потому что не пользуюсь интернетом. У меня поединок за пояс против лучшего бойца мира, и я сосредоточен только на этом.

Я не пользуюсь социальными сетями, они нужны только для продвижения боя, моих интервью и подкастов. Я не листаю ленту, не смотрю комментарии и фотографии с тегами. Мы с моей командой публикуем пост, обсуждаем подпись и все. Ни на что больше я не смотрю. Мне не нужно чужое мнение о моей жизни», — цитирует Гэрри MMA Junkie.

Гэрри встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии.