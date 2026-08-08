Ройвал: «Именно Гэрри и сможет добиться успеха в бою с Махачевым»

Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Брэндон Ройвал считает ирландца Иэна Гэрри фаворитом в бою с россиянином Исламом Махачевым.

Бойцы оспорят титул чемпиона UFC в полусреднем весе, который принадлежит Махачеву. Поединок возглавит турнир UFC 330 и пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии.

«Может ли Гэрри победить Махачева? Абсолютно точно! Иэн здорово держит дистанцию, он очень умный боец. Я думаю, он может затащить этот бой. Гэрри очень опасен в стойке. Думаю, именно такой парень, как Иэн Гэрри, может добиться успеха», — рассказал Ройвал в интервью Джеймсу Линчу.