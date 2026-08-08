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8 августа, 11:57

Монсон уверен в досрочной победе Махачева над Гэрри

Константин Белов
Корреспондент

Бывший боец UFC Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Думаю, это будет хороший поединок, и, по-моему, это будет зрелищный бой. Не думаю, что он продлится пять раундов. Мне кажется, Ислам победит раньше. У Махачева более разносторонний стиль. Он очень силен в партере, и я думаю, что он добьется сдачи и закончит бой до окончания пяти раундов», — сказал Монсон «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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