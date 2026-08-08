Монсон уверен в досрочной победе Махачева над Гэрри

Бывший боец UFC Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Думаю, это будет хороший поединок, и, по-моему, это будет зрелищный бой. Не думаю, что он продлится пять раундов. Мне кажется, Ислам победит раньше. У Махачева более разносторонний стиль. Он очень силен в партере, и я думаю, что он добьется сдачи и закончит бой до окончания пяти раундов», — сказал Монсон «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).