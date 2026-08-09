Чемпион UFC Махачев о бое с Гэрри: «Я смогу победить его уже в первом раунде»

Российский боец Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного боя с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Поединок состоится в ночь с 15 на 16 августа.

«Станем постоянно преследовать его, давить на него и не давать ему пространства для того, чтобы убегать. Буду контролировать этот бой. Могу сделать этот бой легким. Все знают, что дагестанская борьба лучшая в мире, но использую любую возможность, чтобы закончить поединок досрочно. Нужно просто следовать своему плану — и я смогу победить его уже в первом раунде», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Россиянин идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.