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9 августа, 21:11

Чемпион UFC Махачев о бое с Гэрри: «Я смогу победить его уже в первом раунде»

Сергей Филин

Российский боец Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного боя с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Поединок состоится в ночь с 15 на 16 августа.

«Станем постоянно преследовать его, давить на него и не давать ему пространства для того, чтобы убегать. Буду контролировать этот бой. Могу сделать этот бой легким. Все знают, что дагестанская борьба лучшая в мире, но использую любую возможность, чтобы закончить поединок досрочно. Нужно просто следовать своему плану — и я смогу победить его уже в первом раунде», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Россиянин идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.

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Ислам Махачев
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