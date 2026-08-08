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8 августа, 23:09

Гэрри считает дни до боя с Махачевым: «Восемь дней до того, как я стану чемпионом мира»

Сергей Ярошенко

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри показал свой ежедневный ритуал перед боем с чемпионом Исламом Махачевым.

— Когда ты открываешь глаза утром, через сколько времени начинаешь думать о предстоящем бое?

— Можно отвечу на этот вопрос, кое-что показав? Чтобы ответить, как быстро после пробуждения я начинаю думать о бое... Как только выхожу из туалета, просто переворачиваю это. Девять дней до того, как я стану чемпионом мира», — сказал Гэрри в видео, опубликованном в соцсети.

Махачев и Гэрри встретятся 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. Россиянин проведет первую защиту титула UFC в полусреднем весе.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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Ислам Махачев
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