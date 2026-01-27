Арман Царукян опустился на второе место в рейтинге легкого веса UFC

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян опустился с первой на вторую позицию в рейтинге легкого веса UFC.

В воскресенье на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе американец Джастин Гейджи единогласным решением судей победил британца Пэдди Пимблетта в главном бою вечера. Эта победа принесла Гейджи титул временного чемпиона в легком весе и первую строчку в рейтинге дивизиона. Действующим чемпионом в этой весовой категории остается испанец грузинского происхождения Илия Топурия, который временно приостановил карьеру по семейным обстоятельствам.

При этом Арман Царукян сохранил 15-ю строчку в общем рейтинге UFC вне зависимости от веса (P4P). Первое место в нем занимает чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев. Вторую и третью позиции сохранили Илия Топурия и чемпион среднего веса Хамзат Чимаев соответственно. Чемпион в легчайшем весе Петр Ян остался на шестом месте.

В других дивизионах россиянин Умар Нурмагомедов после победы над бразильцем Дейвисоном Фигередо сохранил вторую строчку в рейтинге легчайшего веса. Его соперник опустился с шестого на седьмое место. Никита Крылов после победы над литовцем Модестасом Букаускасом остался 13-м в рейтинге полутяжеловесов. Узбекистанский боец Богдан Гуськов поднялся с десятой на девятую позицию в том же дивизионе.