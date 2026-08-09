Источник: третий поединок между Яном и Двалишвили состоится в октябре в Абу-Даби

Российский боец Петр Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, сообщает Red Fury MMA.

По информации источника, бой состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби и станет соглавным событием вечера. В главном поединке россиянин Мовсар Евлоев встретится с австралийцем Александром Волкановски в бою за титул UFC в полулегком весе.

В декабре 2025 года Ян победил Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC 323, завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе и взял реванш за поражение от грузина в 2023 году.

На счету 33-летнего Яна 20 побед и пять поражений в MMA. 35-летний Двалишвили одержал 21 победу и потерпел пять поражений.