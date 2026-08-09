Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 284

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 284.

По его итогам, бонус за лучшее выступление вечера получил Куиллан Салкиллд, который победил Матеуша Гамрота в первом раунде удушающим приемом. Также бонус получил Тай Миллер, нокаутировавший Билли Рэя Гоффа.

Лучшим боем признан поединок Карлоса Феррейры и Билли Куарантилло, который завершился победой бразильца единогласным решением судей.

Обладатели бонусов получат по 100 тысяч долларов, авторы досрочных побед — еще по 25 тысяч.