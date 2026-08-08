Гаджиев о бое Махачева с Гэрри: «Во втором раунде увидим сдавшегося Иэна»

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«В этот раз Махачеву будет посложнее. Гэрри более опасный, чем Маддалена. Считаю, что австралиец был случайным человеком в статусе чемпиона. Что касается Гэрри, то он в состоянии напрячь Ислама до того, как бой перейдет в партер. Слишком большая разница в классе борьбы между Исламом и Иэне. Думаю, что во втором раунде мы увидим сдавшегося Гэрри», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).