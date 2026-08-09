Хабиб Нурмагомедов о бое с Макгрегором: «Мой отец еще был жив, у меня не было шансов допустить ошибку»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о поединке с ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.

Россиянин победил соперника удушающим приемом в четвертом раунде и защитил чемпионский титул.

«Не забывайте, мой отец еще был жив. У меня не было шансов допустить ошибку. К примеру, бывает так, ты приходишь домой, и мать говорит тебе: «Это плохо, это неправильно». Но когда ты приходишь домой к отцу, сделав что-то плохо, разговоров не будет. Никакой свободы слова, понимаете? Я шучу, конечно», — сказал Нурмагомедов в время встречи с болельщиками в Нью-Джерси.

Рекорд Нурмагомедова в профессиональных ММА — 29 побед в 29 боях. Он завершил карьеру в 2020 году.