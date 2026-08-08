UFC Fight Night 284 Гамрот — Салкилд: полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 284 состоится на спортивной арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 8 на 9 августа. Начало — в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03.00 мск. В главном событии вечера ММА запланирован бой в легком весе между Матеушем Гамротом и Куилланом Салкиллдом.

Основной кард UFC Fight Night 284

Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд

Билли Куарантилло — Диего Феррейра

Дэррен Элкинс— Ядиэр Дель Валле

Аманда Лемос — Алексия Таинара

Тай Коул Миллер — Билли Гофф

Предварительный кард UFC Fight Night 284

Стивен Асплунд — Гильерме Пат

Бруно Лопес — Дияр Нургожай

Жозе Луис — Луи Сазерленд

Ричи Миранда — Маноэль Соуза

Майлс Джонс — Джанни Васкес

Джулиана Миллер — Равена Оливейра

Джиджи Кануто — Кэрол Форо

Где смотреть UFC Fight Night 284

В полном объеме турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно). С 01.30 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.