UFC Fight Night 284 Гамрот — Салкилд: полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 284 состоится на спортивной арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 8 на 9 августа. Начало — в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03.00 мск. В главном событии вечера ММА запланирован бой в легком весе между Матеушем Гамротом и Куилланом Салкиллдом.
Основной кард UFC Fight Night 284
Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд
Билли Куарантилло — Диего Феррейра
Дэррен Элкинс— Ядиэр Дель Валле
Аманда Лемос — Алексия Таинара
Тай Коул Миллер — Билли Гофф
Предварительный кард UFC Fight Night 284
Стивен Асплунд — Гильерме Пат
Бруно Лопес — Дияр Нургожай
Жозе Луис — Луи Сазерленд
Ричи Миранда — Маноэль Соуза
Майлс Джонс — Джанни Васкес
Джулиана Миллер — Равена Оливейра
Джиджи Кануто — Кэрол Форо
Где смотреть UFC Fight Night 284
В полном объеме турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно). С 01.30 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.