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Ислам Махачев: статистика боев, рост и вес, рекорд в UFC, сколько побед и поражений

8 августа, 18:00

Ислам Махачев: статистика боев, данные и рекорд

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330. Вечер ММА пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь с 15 на 16 августа. «СЭ» публикует информацию о дагестанском бойце.

Данные Ислама Махачева

Возраст — 34 года (дата рождения: 27 октября 1991 год). Рост — 178 см, вес — 77 кг (перед боем, реальный вес — 84 кг), размах рук — 179 см, стойка - левосторонняя.

Статистика Ислама Махачева

Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед (13 — сабмишном, 10 — решением, 5 — нокаутом) и потерпел одно поражение (1 — нокаутом).

Последние бои Ислама Махачева

Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Тогда россиянин победил сабмишном Чарльза Оливейру. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.

В ноябре 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением, завоевав пояс в полусреднем весе. Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Список последних боев Ислама Махачева в UFC

Дата

Соперник

Результат

Раунд/

время

Рекорд

15 ноября 2025

Джек Делла Маддалена

Победа, UD

5/5.00

28-1

18 января 2025

Ренато Мойкано

Победа, SBM

1/4.05

27-1

2 июня 2024

Дастин Порье

Победа, SBM

5/2.42

26-1

21 октября 2023

Александр Волкановски

Победа, TKO

1/3.06

25-1

11 февраля 2023

Александр Волкановски

Победа, UD

5/5.00

24-1

22 октября 2022

Чарльз Оливейра

Победа, SBM

2/3.16

23-1

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Ислам Махачев
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