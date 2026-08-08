Ислам Махачев: статистика боев, данные и рекорд
Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330. Вечер ММА пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь с 15 на 16 августа. «СЭ» публикует информацию о дагестанском бойце.
Данные Ислама Махачева
Возраст — 34 года (дата рождения: 27 октября 1991 год). Рост — 178 см, вес — 77 кг (перед боем, реальный вес — 84 кг), размах рук — 179 см, стойка - левосторонняя.
Статистика Ислама Махачева
Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед (13 — сабмишном, 10 — решением, 5 — нокаутом) и потерпел одно поражение (1 — нокаутом).
Последние бои Ислама Махачева
Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Тогда россиянин победил сабмишном Чарльза Оливейру. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.
В ноябре 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением, завоевав пояс в полусреднем весе. Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России.
Список последних боев Ислама Махачева в UFC
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/
время
|
Рекорд
|
15 ноября 2025
|
Джек Делла Маддалена
|
Победа, UD
|
5/5.00
|
28-1
|
18 января 2025
|
Ренато Мойкано
|
Победа, SBM
|
1/4.05
|
27-1
|
2 июня 2024
|
Дастин Порье
|
Победа, SBM
|
5/2.42
|
26-1
|
21 октября 2023
|
Александр Волкановски
|
Победа, TKO
|
1/3.06
|
25-1
|
11 февраля 2023
|
Александр Волкановски
|
Победа, UD
|
5/5.00
|
24-1
|
22 октября 2022
|
Чарльз Оливейра
|
Победа, SBM
|
2/3.16
|
23-1