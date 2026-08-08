Дэнис: «Если бы Рахмонов не порвал колено, Махачев бы не поднялся в полусредний вес»

Американский боец MMA Диллон Дэнис считает, что травма казахстанца Шавката Рахмонова значительно повлияла на ситуацию в легком и полусреднем дивизионах UFC.

«Удивительно видеть, как травма одного человека меняет направление всего спорта... Если бы Рахмонов не порвал колено, Ислам Махачев бы не поднялся в полусредний вес, Джастин Гейджи никогда бы не стал чемпионом, Илия Топурия, возможно, не получил бы второй пояс, Джек Делла Маддалена не стал бы чемпионом, Иэн Мачадо Гэрри не дрался бы за пояс и так далее», — написал Дэнис в социальных сетях.

В ночь с 15 на 16 августа Махачев проведет бой с Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии. В ноябре 2025 года россиянин победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. На счету Махачева 28 побед и одно поражение.

Рахмонов последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года, когда победил Гэрри единогласным решением судей на UFC 310. Казахстанец одержал 19 побед в 19 боях.