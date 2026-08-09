Боец UFC Пратес: «Я бы нокаутировал Моралеса из-за его стиля»

Второй номер полусреднего веса UFC бразилец Карлос Пратес поделился мнением о возможном бое с непобежденным эквадорцем Майклом Моралесом.

«Думаю, я бы Моралеса нокаутировал. Почему? Из-за его стиля. Все говорят, что он борец, но я никогда не видел, чтобы он кого-то переводил в партер. Майкл — большой и сильный парень. Но не думаю, что он сможет продержаться со мной пять раундов», — приводит слова Пратеса Canal Golpe Baixo.

2 мая Пратес победил австралийца Джека Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде в главном поединке турнира UFC Fight Night 275. Всего на его счету 32-летнего бразильца 24 победы (19 нокаутом) и 7 поражений.

У 26-летнего Моралеса 19 побед (14 нокаутом) в 19 боях в профессиональных ММА.