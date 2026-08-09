Самедов о бое Махачева с Гэрри: «Ислам — фаворит для всех»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

«Махачев для меня фаворит. Думаю, не только для меня, а вообще для всех. Да, весовая категория играет роль. Но с его мастерством и навыками это не станет проблемой. В любом случае, это бои, тут может произойти что угодно. Один точный удар — и бой окончен», — сказал Самедов «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США). Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

Давид Петросян