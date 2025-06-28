Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 июня, 16:30

Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: трансляция боя UFC 317 начнется в 3.00 мск 29 июня

Вячеслав Борщев и Терренс Маккинни сойдутся на UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Бой UFC 317 в легком весе между российским бойцом Вячеславом Борщевым и американцем Терренсом Маккинни состоится в рамках предварительного карда турнира. Шоу пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня, на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок Борщева и Маккинни начнется около 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Маккинни — Борщев

33-летний Вячеслав Борщев в профессиональной карьере провел 14 боев, одержал 8 побед, потерпел 5 поражений и один поединок завершился вничью.

30-летний Маккинни в профессиональных ММА имеет 16 побед и 7 поражений.

Трансляцию турнира UFC 317 с боем Борщев — Маккинни в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Начало прямого эфира — в 1.30 мск.

Вячеслав Борщев и&nbsp;Терренс Маккинни.Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: дата и время начала, статистика и прогноз, где смотреть бой UFC 317

Главный кард и ряд боев прелимов с 3.00 мск в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — сервисы Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Результат боя Борщев — Маккинни, как и других поединков турнира, можно узнать в нашем матч-центре ММА и разделе UFC.

Главное событие UFC 317 — бой за вакантный титул чемпиона в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Перед этим поединком в октагоне сойдутся бойцы наилегчайшего веса, бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс, которые также проведут титульный бой.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вячеслав Борщев
Терренс МакКинни
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC 317 Топурия — Оливейра: трансляция турнира начнется в 1.30 мск 29 июня

Александр Пантожа — Кай Кара-Фрэнс: трансляция боя UFC 317 начнется ориентировочно в 6.30 мск 29 июня

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости