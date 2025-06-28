Вячеслав Борщев и Терренс Маккинни сойдутся на UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня

Бой UFC 317 в легком весе между российским бойцом Вячеславом Борщевым и американцем Терренсом Маккинни состоится в рамках предварительного карда турнира. Шоу пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня, на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок Борщева и Маккинни начнется около 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Маккинни — Борщев

33-летний Вячеслав Борщев в профессиональной карьере провел 14 боев, одержал 8 побед, потерпел 5 поражений и один поединок завершился вничью.

30-летний Маккинни в профессиональных ММА имеет 16 побед и 7 поражений.

Трансляцию турнира UFC 317 с боем Борщев — Маккинни в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Начало прямого эфира — в 1.30 мск.

Главный кард и ряд боев прелимов с 3.00 мск в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — сервисы Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Результат боя Борщев — Маккинни, как и других поединков турнира, можно узнать в нашем матч-центре ММА и разделе UFC.

Главное событие UFC 317 — бой за вакантный титул чемпиона в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Перед этим поединком в октагоне сойдутся бойцы наилегчайшего веса, бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс, которые также проведут титульный бой.