28 июня, 13:30

UFC 317 Топурия — Оливейра: трансляция турнира начнется в 1.30 мск 29 июня

В США пройдет турнир UFC 317 с главным боем Топурия — Оливейра
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC 317 с главным боем Илия Топурия — Чарльз Оливейра пройдет в ночь с субботу на воскресенье, с 28 на 29 июня.

Время начала UFC 317

Вечер примет спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 1.30 по московскому времени, главный кард — в 5.00 мск.

Главный кард UFC 317

В главном бою UFC 317 состоится бой за вакантный титул чемпиона легкого веса между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

В соглавном событии ожидается титульный поединок в наилегчайшем весе между бразильцем Александром Пантожей и новозеландцем Каем Кара-Фрэнсом.

Где смотреть UFC 317

Транслировать все бои турнира UFC 317 в полном объеме будут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало прямого эфира — в 1.30 по московскому времени.

Илия Топурия, Чарльз Оливейра, Александр Пантожа и&nbsp;Кай Кара Фрэнс.UFC 317 Топурия vs Оливейра: кард боев турнира, статистика и прогнозы, где смотреть трансляцию

Главный кард и ряд боев прелимов покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Также смотреть шоу можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира). Начало прямой трансляции — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 317. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

UFC 317 Топурия — Оливейра: кард турнир и где смотреть трансляцию боев

Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: трансляция боя UFC 317 начнется в 3.00 мск 29 июня

КХЛ на Кинопоиске

