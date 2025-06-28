UFC 317 Топурия — Оливейра: трансляция турнира начнется в 1.30 мск 29 июня
Турнир UFC 317 с главным боем Илия Топурия — Чарльз Оливейра пройдет в ночь с субботу на воскресенье, с 28 на 29 июня.
Время начала UFC 317
Вечер примет спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 1.30 по московскому времени, главный кард — в 5.00 мск.
Главный кард UFC 317
В главном бою UFC 317 состоится бой за вакантный титул чемпиона легкого веса между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
В соглавном событии ожидается титульный поединок в наилегчайшем весе между бразильцем Александром Пантожей и новозеландцем Каем Кара-Фрэнсом.
Где смотреть UFC 317
Транслировать все бои турнира UFC 317 в полном объеме будут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало прямого эфира — в 1.30 по московскому времени.
Главный кард и ряд боев прелимов покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Также смотреть шоу можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира). Начало прямой трансляции — в 3.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 317. Отслеживать результаты всех поединков турнира в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.