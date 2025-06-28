Александр Пантожа и Кай Кара-Фрэнс подерутся на UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе, бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс проведут титульный поединок на турнире UFC 317 в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Вечер ММА примет «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Пантожа — Кара-Франс

Время боя Пантожа vs Кара-Фрэнс: во сколько начнется поединок UFC 317

Поединок Пантожи и Кара-Фрэнса станет соглавным боем ивента и начнется около 6.30 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

35-летний Пантожа на профессиональном уровне одержал 29 побед при пяти поражениях. Бразилец завоевал пояс в бою с мексиканцем Брэндоном Морено в рамках UFC 290 8 июля 2023 года, победив его раздельным решением судей, и с того момента провел три успешные защиты.

На счету 32-летнего Кара-Фрэнса — 25 побед, 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть бой Пантожа vs Кара-Фрэнс и другие поединки UFC 317

Трансляцию боя UFC 317 Пантожа — Кара-Фрэнс и других поединков турнира в полном объеме проведут официальная платформа лиги UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало эфира — с 1.30 мск.

Главный кард и ряд боев предварительного карда с 3.00 мск будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (в окне с эфиром федерального ТВ).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Отслеживать результаты боя Пантожа — Кара-Фрэнс, как и других поединков турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 317 — бой за вакантный титул в легком весе между испанцем Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.