Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 июня, 18:30

Александр Пантожа — Кай Кара-Фрэнс: трансляция боя UFC 317 начнется ориентировочно в 6.30 мск 29 июня

Александр Пантожа и Кай Кара-Фрэнс подерутся на UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе, бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс проведут титульный поединок на турнире UFC 317 в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Вечер ММА примет «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Пантожа — Кара-Франс

Время боя Пантожа vs Кара-Фрэнс: во сколько начнется поединок UFC 317

Поединок Пантожи и Кара-Фрэнса станет соглавным боем ивента и начнется около 6.30 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

35-летний Пантожа на профессиональном уровне одержал 29 побед при пяти поражениях. Бразилец завоевал пояс в бою с мексиканцем Брэндоном Морено в рамках UFC 290 8 июля 2023 года, победив его раздельным решением судей, и с того момента провел три успешные защиты.

На счету 32-летнего Кара-Фрэнса — 25 побед, 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть бой Пантожа vs Кара-Фрэнс и другие поединки UFC 317

Трансляцию боя UFC 317 Пантожа — Кара-Фрэнс и других поединков турнира в полном объеме проведут официальная платформа лиги UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало эфира — с 1.30 мск.

Главный кард и ряд боев предварительного карда с 3.00 мск будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (в окне с эфиром федерального ТВ).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Отслеживать результаты боя Пантожа — Кара-Фрэнс, как и других поединков турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 317 — бой за вакантный титул в легком весе между испанцем Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Пантожа
Кай Кара-Франс
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вячеслав Борщев — Терренс Маккинни: трансляция боя UFC 317 начнется в 3.00 мск 29 июня

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: трансляция боя UFC 317 начнется ориентировочно в 7.00 мск 29 июня

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости