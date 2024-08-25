Борщев — о победе над Ллонтопом: «Это было очень непросто»

Российский легковес Вячеслав Борщев прокомментировал победу над перуанцем Джеймсом Ллонтопом на турнире UFC Vegas 96.

«Большое спасибо UFC за возможность здесь выступить. Это прекрасное чувство, когда я снова в октагоне. Хотел бы поздравить с днем рождения своего первого тренера. Благодарю всю свою команду. Это было очень непросто. Готов вернуться, как только представится такая возможность», — сказал Борщев после боя.

На счету 32-летнего Борщеве теперь 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных единоборствах.

В главном событии UFC Vegas 96 бразилец Кайо Борральо подерется с американцем Джаредом Каннонье.