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Сегодня, 05:42

Борщев — о победе над Ллонтопом: «Это было очень непросто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский легковес Вячеслав Борщев прокомментировал победу над перуанцем Джеймсом Ллонтопом на турнире UFC Vegas 96.

«Большое спасибо UFC за возможность здесь выступить. Это прекрасное чувство, когда я снова в октагоне. Хотел бы поздравить с днем рождения своего первого тренера. Благодарю всю свою команду. Это было очень непросто. Готов вернуться, как только представится такая возможность», — сказал Борщев после боя.

На счету 32-летнего Борщеве теперь 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных единоборствах.

В главном событии UFC Vegas 96 бразилец Кайо Борральо подерется с американцем Джаредом Каннонье.

Вячеслав Борщев
UFC
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