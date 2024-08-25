Перейра: «Я всегда хотел подраться с Анкалаевым, но Магомед сам не захотел»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) ответил на обвинения в уклонении от боя с российским бойцом Магомедом Анкалаевым (18-1).

«Многие спрашивают меня, но я всегда хотел подраться с Анкалаевым. Я рассказал об этом промоушену. Но Магомед сам не захотел драться со мной. Он не чемпион, не ему выбирать соперников. Но скоро мы встретимся», — сказал Перейра в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Перейра на UFC 307 в Delta Center в Юте (6 октября) подерется с Халилом Раунтри (13-5). Анкалаев встретится с Александром Ракичем (14-4) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.