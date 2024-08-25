Борщев победил Ллонтопа на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский легковес Вячеслав Борщев победил перуанеца Джеймса Ллонтопа в предварительном карде турнира UFC Vegas 96.

Борщев одержал победу раздельным решением судей.

Теперь на счету 32-летнего россиянина 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных единоборствах. У 25-летнего Ллонтопу 18 боев, 14 побед и 4 поражения.

В главном событии вечера UFC Кайо Борральо подерется с Джаредом Каннонье. Турнир проходит в спортивном комплексе Apex в Лас-Вегасе, США.